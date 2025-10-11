Матчи Скрыть

Первая лига

Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Абаскаль сравнил российский и мексиканский чемпионаты

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил различия между российским и мексиканским чемпионатами.
Фото: ФК "Спартак"
«Российский чемпионат сильнее. У вас выше темп. Здесь темп игры намного ниже», — заявил Абаскаль «СЭ».

В настоящее время Гильермо Абаскаль является главным тренером мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых добыла 5 побед, 1 раз сыграла вничью и 9 раз проиграла.

До этого последним клубом была испанская «Гранада», которая выступает во второй лиге Испании.

Абаскаль возглавлял московский «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024. В период его тренерства «Спартак» занял третье место в сезоне-2022/23.

