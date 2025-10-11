«Российский чемпионат сильнее. У вас выше темп. Здесь темп игры намного ниже», — заявил Абаскаль «СЭ».
В настоящее время Гильермо Абаскаль является главным тренером мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых добыла 5 побед, 1 раз сыграла вничью и 9 раз проиграла.
До этого последним клубом была испанская «Гранада», которая выступает во второй лиге Испании.
Абаскаль возглавлял московский «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024. В период его тренерства «Спартак» занял третье место в сезоне-2022/23.
Абаскаль сравнил российский и мексиканский чемпионаты
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил различия между российским и мексиканским чемпионатами.
Фото: ФК "Спартак"