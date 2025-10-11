"Три дня назад я давал интервью и сказал, что Денис поиграл ярко за "Локомотив" и "Спартак". Мне посчастливилось его тренировать. Конечно, он был лидером чемпионского "Спартака" наравне с Фернандо. Он очень много вложил в ту победу. Я расстроен, что при таких данных он не поиграл в Европе. В той же Испании в команде уровня "Севильи" и "Атлетико" вполне мог поиграть", - приводит слова Аленичева "Чемпионат".
Сегодня, 11 октября, состоится прощальный матч Дениса Глушакова - ранее полузащитник объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Денис Глушаков выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", "Пари НН", армянский "Урарту" и костромской "Спартак". Всего полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 381 матч и записал на свой счет 60 забитых мячей и 24 голевые передачи. Футболист сыграл в 57 встречах за национальную команду России и забил 5 голов. В январе текущего года Глушакову исполнилось 38 лет.
"Я расстроен, что при таких данных он не поиграл в Европе". Аленичев - о Глушакове
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о завершении профессиональной карьеры Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Химки"