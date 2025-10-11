Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Чайка2 тайм
Шинник
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

"Я расстроен, что при таких данных он не поиграл в Европе". Аленичев - о Глушакове

Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о завершении профессиональной карьеры Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Химки"
"Три дня назад я давал интервью и сказал, что Денис поиграл ярко за "Локомотив" и "Спартак". Мне посчастливилось его тренировать. Конечно, он был лидером чемпионского "Спартака" наравне с Фернандо. Он очень много вложил в ту победу. Я расстроен, что при таких данных он не поиграл в Европе. В той же Испании в команде уровня "Севильи" и "Атлетико" вполне мог поиграть", - приводит слова Аленичева "Чемпионат".

Сегодня, 11 октября, состоится прощальный матч Дениса Глушакова - ранее полузащитник объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

Денис Глушаков выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", "Пари НН", армянский "Урарту" и костромской "Спартак". Всего полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 381 матч и записал на свой счет 60 забитых мячей и 24 голевые передачи. Футболист сыграл в 57 встречах за национальную команду России и забил 5 голов. В январе текущего года Глушакову исполнилось 38 лет.

