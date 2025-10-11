"Пари НН" не та команда, которой стоит играть в открытый футбол". Деменко - о работе Шпилевского

"Это молодой и перспективный тренер, у него есть свой взгляд на футбол. Но "Пари НН" по подбору футболистов не та команда, которой стоит играть в открытый футбол. Конечно, будут проблемы в этом плане. Они уже есть. Но это взгляд тренера, он имеет право на него. Наверное, он думает, что сможет все же выстроить свой футбол, который будет давать результат", - цитирует Деменко "РБ Спорт".
Алексей Шпилевский был назначен на пост главного тренера "Пари НН" в июне текущего года и заключил трехлетний контракт. Ранее специалист занимал аналогичную должность в кипрском "Арисе", казахстанском "Кайрате", брестском "Динамо" и немецком "Эрцгебирге".
После 11 сыгранных туров нижегородцы располагаются на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками в своем активе. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Алексея Шпилевского примет на своем поле тольяттинский "Акрон", который занимает 13 место в таблице с 8 баллами в своем активе.
Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался о работе главного тренера "Пари НН" Алексея Шпилевского.
Фото: ФК "Пари НН"