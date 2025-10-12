"В таблице большая плотность, думаю, "Спартак" исправит ситуацию. Деян тоже человек, его можно понять. Нужно учитывать, что это "Спартак", где давление и огромная зона ответственности. Не стоит скидывать всю вину на тренера, результат сталкивается из общих действий", - цитирует Кутепова "СЭ".
После 11 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на домашнем стадионе "Ростов".
Напомним, что Деян Станкович дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС на один месяц. Ранее сообщалось, что совет директоров намерен отправить сербского специалиста в отставку - действующее соглашение тренера с клубом рассчитано до лета 2027 года.
"Не стоит скидывать всю вину на Станковича". Экс-игрок "Спартака" - о результатах красно-белых
Бывший игрок "Спартака" Илья Кутепов оценил текущие результаты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"