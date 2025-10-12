Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
16:00
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
16:00
КипрНе начат
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

"Не стоит скидывать всю вину на Станковича". Экс-игрок "Спартака" - о результатах красно-белых

Бывший игрок "Спартака" Илья Кутепов оценил текущие результаты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"В таблице большая плотность, думаю, "Спартак" исправит ситуацию. Деян тоже человек, его можно понять. Нужно учитывать, что это "Спартак", где давление и огромная зона ответственности. Не стоит скидывать всю вину на тренера, результат сталкивается из общих действий", - цитирует Кутепова "СЭ".

После 11 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на домашнем стадионе "Ростов".

Напомним, что Деян Станкович дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС на один месяц. Ранее сообщалось, что совет директоров намерен отправить сербского специалиста в отставку - действующее соглашение тренера с клубом рассчитано до лета 2027 года.

