Ребров верит, что Глушаков может поработать в "Спартаке"

Бывший голкипер "Спартака" Артем Ребров предположил, что Денис Глушаков может поработать в стане красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Могу ли представить, что Глушаков будет работать в "Спартаке"? А почему нет? Конечно, могу. У него есть хорошие организаторские качества. Это поможет ему найти себя после карьеры: в "Спартаке" или другом клубе", - приводит слова Реброва "СЭ".

Вчера, 11 октября, состоялся прощальный матч Дениса Глушакова - полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры. В матче легенд московского "Локомотива" и столичного "Спартака" победу одержали "железнодорожники" со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился Динияр Билялетдинов (пенальти).

Денис Глушаков выступал за столичные "Локомотив" и "Спартак", подмосковные "Химки", "Пари НН", грозненский "Ахмат", костромской "Спартак" и армянский "Урарту". Полузащитник становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе московского "Спартака". Глушаков заявил, что после завершения профессиональной карьеры хотел бы поработать менеджером или главным тренером.

