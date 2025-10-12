Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Игрок "Акрона" из Боливии рассказал, что партнеры по сборной спрашивают у него про Россию

Защитник "Акрона" и сборной Боливии Роча рассказал, что у него спрашивают о России партнёры по национальной команде.
Фото: ФК "Акрон"
- Меня спрашивали, какая Россия, как устроена российская лига. Я говорил только хорошее, потому что с момента моего приезда в "Акрон" меня приняли очень тепло, а сама лига — действительно конкурентная и сильная, - сказал Роча "Чемпионату".

Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". Позавчера, 10 октября, национальная команда России обыграл Иран со счетом 2:1, благодаря голам Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится