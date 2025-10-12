- Меня спрашивали, какая Россия, как устроена российская лига. Я говорил только хорошее, потому что с момента моего приезда в "Акрон" меня приняли очень тепло, а сама лига — действительно конкурентная и сильная, - сказал Роча "Чемпионату".
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". Позавчера, 10 октября, национальная команда России обыграл Иран со счетом 2:1, благодаря голам Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова.
Игрок "Акрона" из Боливии рассказал, что партнеры по сборной спрашивают у него про Россию
Фото: ФК "Акрон"