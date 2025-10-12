Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Ташуев высказался о вариантах продолжения тренерской карьеры

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, где планирует продолжить карьеру.
Фото: "Чемпионат"
- Я сейчас готов работать тренером. Намерений хватает. Посмотрим, как будет, ждем, разговоры есть. С клубами РПЛ, стран Ближнего зарубежья, также с одной сборной, - сказал Ташуев ТАСС.

Напомним, последним местом работы Сергея Ташуева был грозненский "Ахмат", который российский специалист покинул в мае 2025 года после поражения в первом стыковом матче от "Урала" 1:2.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится