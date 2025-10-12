- Я сейчас готов работать тренером. Намерений хватает. Посмотрим, как будет, ждем, разговоры есть. С клубами РПЛ, стран Ближнего зарубежья, также с одной сборной, - сказал Ташуев ТАСС.
Напомним, последним местом работы Сергея Ташуева был грозненский "Ахмат", который российский специалист покинул в мае 2025 года после поражения в первом стыковом матче от "Урала" 1:2.
Ташуев высказался о вариантах продолжения тренерской карьеры
Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, где планирует продолжить карьеру.
Фото: "Чемпионат"