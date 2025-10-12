Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Тренер сборной России ответил на вопрос о состоянии Мелёхина после травмы с Ираном

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о готовновсти защитника Виктора Мелёхина к ближайшему матчу.
Фото: официальный сайт РФС
"Виктор и все остальные ребята остаются в расположении сборной, все готовятся", - сказал Онопко в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что в пятницу, 10 октября сборная России обыграла Иран со счётом 2:1. На 83-й минуте Алиреза Джаханбаш прямой ногой ударил в голову Виктору Мелёхину и получил жёлтую карточку. Через пару минут российский защитник был заменён. После игры в СМИ появилась информация, что у футболиста было разорвано ухо.

Следующая игра национальной команды против Боливии состоится во вторник, 14 октября в Москве на стадионе "ВТБ Арена".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится