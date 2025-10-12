"Виктор и все остальные ребята остаются в расположении сборной, все готовятся", - сказал Онопко в интервью "Матч ТВ".
Напомним, что в пятницу, 10 октября сборная России обыграла Иран со счётом 2:1. На 83-й минуте Алиреза Джаханбаш прямой ногой ударил в голову Виктору Мелёхину и получил жёлтую карточку. Через пару минут российский защитник был заменён. После игры в СМИ появилась информация, что у футболиста было разорвано ухо.
Следующая игра национальной команды против Боливии состоится во вторник, 14 октября в Москве на стадионе "ВТБ Арена".
Тренер сборной России ответил на вопрос о состоянии Мелёхина после травмы с Ираном
Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о готовновсти защитника Виктора Мелёхина к ближайшему матчу.
Фото: официальный сайт РФС