"С нас уже другой спрос". Футболист ЦСКА высказался о лидерстве команды в РПЛ

"Эмоции у нас потрясающие. Очень хотим не отдавать эту строчку никому. Будем делать все от себя возможное, чтобы оставаться как можно дольше на первом месте. С нас уже другой спрос и мы должны быть к этому готовы", - цитирует Лукина "СЭ".
Московский ЦСКА ушел на октябрьскую международную паузу, связанную с матчами сборных, в качестве единоличного лидера Российской Премьер-Лиги. "Армейцы" набрали 24 очка и возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайших преследователей на один балл.
В эту субботу, 18 октября, красно-синие сыграют на выезде против "Локомотива" в рамках 12-го тура РПЛ.
Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал лидерство "армейцев" в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА