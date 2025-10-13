Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

"С нас уже другой спрос". Футболист ЦСКА высказался о лидерстве команды в РПЛ

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал лидерство "армейцев" в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Эмоции у нас потрясающие. Очень хотим не отдавать эту строчку никому. Будем делать все от себя возможное, чтобы оставаться как можно дольше на первом месте. С нас уже другой спрос и мы должны быть к этому готовы", - цитирует Лукина "СЭ".

Московский ЦСКА ушел на октябрьскую международную паузу, связанную с матчами сборных, в качестве единоличного лидера Российской Премьер-Лиги. "Армейцы" набрали 24 очка и возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайших преследователей на один балл.

В эту субботу, 18 октября, красно-синие сыграют на выезде против "Локомотива" в рамках 12-го тура РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится