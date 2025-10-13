Алексей Миранчук оценил уровень сборной Боливии перед товарищеским матчем с Россией

"Посмотрим, разберем эту команду. Предполагаю, что, как и все южноамериканские команды, неуступчивые, агрессивные, играющие. Я сейчас выступаю в MLS, там очень много латиноамериканских футболистов, знаю, что они не уступают нигде", – приводит слова Миранчука ТАСС.
Встреча сборных России и Боливии состоится во вторник, 14 октября на домашней арене "Динамо" в Москве. Начало – в 20:00 по московскому времени. Ранее команда Валерия Карпина одержала победу над сборной Ирана со счетом 2:1. Матч состоялся в Волгограде 10 октября.
Алексей Миранчук выступает в "Атланте Юнайтед" с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 30-летний полузащитник принял участие в 35 матчах за американский клуб, в которых записал на свой счет 8 голов и 3 результативные передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.
