Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Алексей Миранчук оценил уровень сборной Боливии перед товарищеским матчем с Россией

Полузащитник "Атланты Юнайтед" и национальной команды России Алексей Миранчук высказался об уровне сборной Боливии перед товарищеским матчем.
Фото: Getty Images
"Посмотрим, разберем эту команду. Предполагаю, что, как и все южноамериканские команды, неуступчивые, агрессивные, играющие. Я сейчас выступаю в MLS, там очень много латиноамериканских футболистов, знаю, что они не уступают нигде", – приводит слова Миранчука ТАСС.

Встреча сборных России и Боливии состоится во вторник, 14 октября на домашней арене "Динамо" в Москве. Начало – в 20:00 по московскому времени. Ранее команда Валерия Карпина одержала победу над сборной Ирана со счетом 2:1. Матч состоялся в Волгограде 10 октября.

Алексей Миранчук выступает в "Атланте Юнайтед" с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 30-летний полузащитник принял участие в 35 матчах за американский клуб, в которых записал на свой счет 8 голов и 3 результативные передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

