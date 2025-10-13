Божович заявил, что Станкович станет главным кандидатом в сборную Сербии в случае отставки из "Спартака"

"Здесь говорят: если Станковича уберут из "Спартака", он будет кандидатом №1 в сборную Сербии", – приводит слова Божовича "Чемпионат".
Деян Станкович был назначен на должность главного тренера "Спартака" летом 2024 года. В текущем сезоне под его руководством московская команда набрала 18 очков в 11 турах чемпионата России. На данный момент красно-белые располагается на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на 6 очков.
Ранее сообщалось, что КДК РФС отстранил Станковича на месяц от участия в турнирах под эгидой РФС из-за оскорблений арбитра в матче 8-го тура РПЛ.
Экс-наставник российский футбольных клубов Миодраг Божович высказался о возможном продолжении карьеры главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в сборной Сербии.
Фото: РФС