Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Божович заявил, что Станкович станет главным кандидатом в сборную Сербии в случае отставки из "Спартака"

Экс-наставник российский футбольных клубов Миодраг Божович высказался о возможном продолжении карьеры главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в сборной Сербии.
Фото: РФС
"Здесь говорят: если Станковича уберут из "Спартака", он будет кандидатом №1 в сборную Сербии", – приводит слова Божовича "Чемпионат".

Деян Станкович был назначен на должность главного тренера "Спартака" летом 2024 года. В текущем сезоне под его руководством московская команда набрала 18 очков в 11 турах чемпионата России. На данный момент красно-белые располагается на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на 6 очков.

Ранее сообщалось, что КДК РФС отстранил Станковича на месяц от участия в турнирах под эгидой РФС из-за оскорблений арбитра в матче 8-го тура РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится