Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Экс-игрок "Спартака" - о назначении Станковича главным тренером сборной Сербии: "Спартаку" это было бы выгодно

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассматривается как кандидат на пост наставника сборной Сербии.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне кажется, всё идёт к тому, что Станкович возглавит сборную Сербии. "Спартаку" это было бы выгодно, чтобы не платить по контракту, ведь в клубе есть проблемы. Но пока это только разговоры", - сказал Деменко в интервью "Чемпионату".

Деян Станкович является главным тренером "Спартака" с начала июля 2024 года. Под руководством сербского специалиста команда провела 58 матчей, одержала 33 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Контракт тренера действует до конца июня 2027 года.

По информации TPKnews Станкович является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии.

