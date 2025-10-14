Экс-игрок "Спартака" - о назначении Станковича главным тренером сборной Сербии: "Спартаку" это было бы выгодно

"Мне кажется, всё идёт к тому, что Станкович возглавит сборную Сербии. "Спартаку" это было бы выгодно, чтобы не платить по контракту, ведь в клубе есть проблемы. Но пока это только разговоры", - сказал Деменко в интервью "Чемпионату".
Деян Станкович является главным тренером "Спартака" с начала июля 2024 года. Под руководством сербского специалиста команда провела 58 матчей, одержала 33 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Контракт тренера действует до конца июня 2027 года.
По информации TPKnews Станкович является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии.
