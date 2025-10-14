Сычев не видит фаворитов в этом сезоне РПЛ

- Сейчас нет фаворитов, если честно, так как большая плотность в таблице. Каждый может обыграть каждого, все теряют очки. Поэтому назвать какого-то одного или трёх фаворитов сложно. Все играют, все хотят победить, нет проходных матчей, будет интересно следить за такой интригой.
На сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге с 24 набранными очками занимает ЦСКА. На второй строчке находится "Локомотив", набравший на один балл меньше. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", в активе которого также 23 очка.
В топ-5 после 11 сыгранных туров чемпионата России входят петербургский "Зенит" и калининградская "Балтика", заработавшие по 20 баллов.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв не видит в этом сезоне РПЛ явных фаворитов.
