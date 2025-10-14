Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
МолдоваЗавершен
Португалия
2 - 2 2 2
ВенгрияЗавершен
Испания
4 - 0 4 0
БолгарияЗавершен
Латвия
0 - 5 0 5
АнглияЗавершен
Ирландия
1 - 0 1 0
АрменияЗавершен
Италия
3 - 0 3 0
ИзраильЗавершен
Андорра
1 - 3 1 3
СербияЗавершен
Турция
4 - 1 4 1
ГрузияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая ЗеландияЗавершен
Россия
3 - 0 3 0
БоливияЗавершен

Сычев не видит фаворитов в этом сезоне РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв не видит в этом сезоне РПЛ явных фаворитов.
Фото: ПФК ЦСКА
- Сейчас нет фаворитов, если честно, так как большая плотность в таблице. Каждый может обыграть каждого, все теряют очки. Поэтому назвать какого-то одного или трёх фаворитов сложно. Все играют, все хотят победить, нет проходных матчей, будет интересно следить за такой интригой.

На сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге с 24 набранными очками занимает ЦСКА. На второй строчке находится "Локомотив", набравший на один балл меньше. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", в активе которого также 23 очка.

В топ-5 после 11 сыгранных туров чемпионата России входят петербургский "Зенит" и калининградская "Балтика", заработавшие по 20 баллов.

Источник: ТАСС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится