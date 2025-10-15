Защитник "Ростова" оценил результаты команды на старте сезона

"Начало сезона не получилось, но последние четыре-пять матчей по игре, результату мы стали играть лучше. Потихоньку начали исправлять ситуацию, набирать очки, поэтому надеюсь, что продолжим в том же духе", - цитирует Мелехина "Матч ТВ".
После 11 сыгранных туров "Ростов" располагается на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на выезде с московским "Спартаком", который занимает 6 место в таблице с 18 баллами в своем активе. Встреча команда состоится в субботу, 18 октября, в 15:15 по столичному времени.
Защитник "Ростова" Виктор Мелехин оценил текущие результаты команды.
Фото: ФК "Ростов"