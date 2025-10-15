Матчи Скрыть

Колосков: без денег "Ростов" ждет бесславное будущее

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил обеспокоенность финансовыми проблемами "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
"Без денег "Ростов" ждет бесславное будущее. За клуб я, конечно, переживаю. Ростовская область - это кузница кадров, и она была украшением футбола, даже при советской власти. Для меня это личная и очень болезненная проблема", - сказал Колосков в интервью "Спорт-Экспресс".

Ранее президент клуба Арташес Арутюнянц объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Позднее генеральный директор Игорь Гончаров сообщил, что РФС направил в клуб письмо, выражающее серьёзную озабоченность его финансовым положением.

На данный момент "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Последнее поражение клуба в РПЛ было 17 августа против "Рубина" (0:1).

Следующий матч команды состоится 18 октября против московского "Спартака" в рамках чемпионата России.

