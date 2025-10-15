Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
УфаЗавершен
Родина
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
ЧелябинскЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СоколЗавершен

В "Динамо" не заинтересованы во вратаре "Рубина" - источник

Бело-голубые не интересуются голкипером казанской команды.
Фото: ФК "Рубин"
Как утверждает источник, московское "Динамо" не проявляет интереса к голкиперу "Рубина" Евгению Ставеру. Также сообщается, что бело-голубые не рассматривают вратаря "Балтики" Максима Бориско и Виталия Гудиева из "Акрона".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что эти футболисты могут пополнить состав столичного клуба в зимнее трансферное окно.

Ставер выступает за казанцев с лета 2024 года. Его действующий контракт с клубом истекает в июне 2027-го. В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 11 матчей в РПЛ и четыре из них отыграл на ноль.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится