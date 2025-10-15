В "Динамо" не заинтересованы во вратаре "Рубина" - источник

Как утверждает источник, московское "Динамо" не проявляет интереса к голкиперу "Рубина" Евгению Ставеру. Также сообщается, что бело-голубые не рассматривают вратаря "Балтики" Максима Бориско и Виталия Гудиева из "Акрона".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что эти футболисты могут пополнить состав столичного клуба в зимнее трансферное окно.
Ставер выступает за казанцев с лета 2024 года. Его действующий контракт с клубом истекает в июне 2027-го. В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 11 матчей в РПЛ и четыре из них отыграл на ноль.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Рубин"