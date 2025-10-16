"Адаптировался ли Жедсон в "Спартаке"? Видите, вопрос - и сразу же ответ. Когда многие кричат, что кому-то надо адаптироваться, вклиниться, кому-то ещё что… А человек приехал и на третий день уже вышел на игру! И без него "Спартак" мы уже не можем представить. Это о чём говорит? Это говорит о высоком уровне футболиста!", - сказал Мостовой в интервью Metaratings.
Жедсон Фернандеш подписал контракт с московским "Спартаком" в конце июля 2025 года. Соглашение действует до конца июня 2029 года. В текущем сезоне за красно-белых полузащитник провел 11 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Дебют футболиста состоялся 3 августа в игре против "Акрона" в рамках РПЛ (1:1). Игрок провел на поле 45 минут.
После 11-ти туров чемпионата России "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Следующий матч команды пройдет 18 октября против "Ростова" в рамках РПЛ.
Мостовой рассказал, без какого футболиста невозможно представить "Спартак"
Экс-футболист сборных России и СССР Александр Мостовой заявил, что полузащитник Жедсон Фернандеш стал ключевым игроком московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"