Российская премьер-лига

2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Спартак
15:15
РостовНе начат
Динамо Мх
17:30
КраснодарНе начат
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

2025/26
Ноттингем Форест
14:30
ЧелсиНе начат
Бернли
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Сандерленд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
17:00
ЭвертонНе начат
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Севилья
15:00
МальоркаНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Пиза
16:00
ВеронаНе начат
Лечче
16:00
СассуолоНе начат
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Кельн
16:30
АугсбургНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ГамбургНе начат
Хайденхайм
16:30
ВердерНе начат
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Ницца
18:00
ЛионНе начат
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

Агкацев не считает себя лучшим вратарём РПЛ

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев отказался признавать себя лучшим вратарём в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"
"Есть и другие отличные вратари. Кроме себя, могу выделить как минимум всех тех, кто приезжал в сборную в последнее время: Максименко, Адамов, Ставер и так далее. Все они - достаточно высокого уровня", - сказал Адамов в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне Станислав Агкацев принял участие в 13 матчах в составе "Краснодара" и отыграл шесть встреч "на ноль". По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

В минувшем сезоне "быки" впервые в своей истории выиграли чемпионат России. На данный момент команда занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 23 очка.

Следующий матч "Краснодар" сыграет на выезде против махачкалинского "Динамо". Встреча пройдёт сегодня, 18 октября.

