"Есть и другие отличные вратари. Кроме себя, могу выделить как минимум всех тех, кто приезжал в сборную в последнее время: Максименко, Адамов, Ставер и так далее. Все они - достаточно высокого уровня", - сказал Адамов в интервью Sport24.
В нынешнем сезоне Станислав Агкацев принял участие в 13 матчах в составе "Краснодара" и отыграл шесть встреч "на ноль". По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.
В минувшем сезоне "быки" впервые в своей истории выиграли чемпионат России. На данный момент команда занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 23 очка.
Следующий матч "Краснодар" сыграет на выезде против махачкалинского "Динамо". Встреча пройдёт сегодня, 18 октября.
Агкацев не считает себя лучшим вратарём РПЛ
Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев отказался признавать себя лучшим вратарём в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"