Защитник "Динамо" - об игре с "Ахматом": очень плохой матч для нас

"Это был очень плохой матч для нас. Мы совсем не контролировали мяч, играли не так, как должны, просто свалились на длинные передачи. Нам нужно исправить этот аспект в следующих матчах и изменить свою игру", - сказал Касерес в интервью Legalbet.
Вчера, 19 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев и Константин Тюкавин, в составе грозненцев - Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура. На 38 минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота бело-голубых, Лечи Садулаев пробил выше створа ворот.
После 12 сыгранных туров бело-голубые располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками. В 13 туре РПЛ команда Валерия Карпина сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо" Москва