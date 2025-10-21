Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

"Ну какая разница — одним легионером больше или меньше?" Семин – о лимите на иностранцев

Российский тренер Юрий Семин высказался об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Ни один лимит не давал пользу. Особенно в футболе. Ну какая разница — одним легионером больше или меньше? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде. Какой специалист не поставит Батракова? Или Кисляка с Глебовым? Они ничьи места не занимают", – приводит слова Семина Sport24.

Ранее сообщалось, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил об ужесточении лимита на легионеров, начиная с сезона-2028/29. Предполагается, что новые правила будут действовать по схеме "10 в заявке – 5 на поле". Согласно действующему регламенту, футбольные команды могут ставить в заявку до 13 иностранных игроков, при этом выпускать на мат только 8 из них.

