"Ну какая разница — одним легионером больше или меньше?" Семин – о лимите на иностранцев

"Ни один лимит не давал пользу. Особенно в футболе. Ну какая разница — одним легионером больше или меньше? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде. Какой специалист не поставит Батракова? Или Кисляка с Глебовым? Они ничьи места не занимают", – приводит слова Семина Sport24.
Ранее сообщалось, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил об ужесточении лимита на легионеров, начиная с сезона-2028/29. Предполагается, что новые правила будут действовать по схеме "10 в заявке – 5 на поле". Согласно действующему регламенту, футбольные команды могут ставить в заявку до 13 иностранных игроков, при этом выпускать на мат только 8 из них.
Российский тренер Юрий Семин высказался об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Локомотив"