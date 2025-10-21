Матчи Скрыть

Генеральный директор "Динамо": видим себя в тройке по составу

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал результат команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Не тот результат, который бы нас удовлетворял. Видим себя в тройке по составу. Хотим, чтобы команда была выше. Все вместе работаем над улучшением результатов. Штаб работает интенсивно, в команде много новичков, которые проходят адаптацию. У нас, к сожалению, много травм. Мы не добираем очков - при этом у нас большое количество созданных моментов и ударов", - сказал Пивоваров в интервью "РБ Спорт".

После 12 сыгранных туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 16 очков.

Напомним, что в июне этого года "Динамо" возглавил Валерий Карпин. Он также продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.

Следующий матч команды пройдёт 22 октября против самарских "Крыльев Советов" в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

