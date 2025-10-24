Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Талалаев: через два месяца все забудут сколько голов отменили, останется только результат

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о трех отмененных голах его команды в кубковом матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Балтика"
"Через два месяца все забудут сколько голов отменили, сколько пенальти не поставили, останется только результат. Команда провела матч, забила несколько голов, футболисты "Локомотива" два раза ударили и два гола забили. Ребятам надо работать", —приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

"Балтика" уступила "Локомотиву" в матче 6-го тура Кубка России. Встреча в четверг, 23 октября завершилась со счетом 1:2. Команда Андрея Талалаева забила три мяча в ворота железнодорожников, однако главный арбитр матча Павел Шадыханов после пересмотра VAR отменил эти голы.

Матч в Калининграде стал заключительным в групповом этапе турнира. По его итогам "Балтика" заняла третье место в группе D, записав в свой актив 5 очков. Калининградцы продолжат играть в Пути регионов. "Локомотив" вышел в плей-офф турнира, став в группе вторым (13 очков).

