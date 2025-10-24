Талалаев: через два месяца все забудут сколько голов отменили, останется только результат

"Через два месяца все забудут сколько голов отменили, сколько пенальти не поставили, останется только результат. Команда провела матч, забила несколько голов, футболисты "Локомотива" два раза ударили и два гола забили. Ребятам надо работать", —приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
"Балтика" уступила "Локомотиву" в матче 6-го тура Кубка России. Встреча в четверг, 23 октября завершилась со счетом 1:2. Команда Андрея Талалаева забила три мяча в ворота железнодорожников, однако главный арбитр матча Павел Шадыханов после пересмотра VAR отменил эти голы.
Матч в Калининграде стал заключительным в групповом этапе турнира. По его итогам "Балтика" заняла третье место в группе D, записав в свой актив 5 очков. Калининградцы продолжат играть в Пути регионов. "Локомотив" вышел в плей-офф турнира, став в группе вторым (13 очков).
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о трех отмененных голах его команды в кубковом матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Балтика"