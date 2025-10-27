Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
19:30
СочиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
23:00
АтлетикоНе начат

Ерохин - о матче с "Динамо": такой настрой поможет нам в оставшихся турах чемпионата

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о победе над "Динамо" в 13 туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
"На самом деле важная победа и с точки зрения очков, и с точки зрения эмоций. Переломили, проигрывая в счёте. Все и хороший футбол показали, и бились, были заряжены. Думаю, такой настрой поможет нам в оставшихся турах чемпионата постараться забрать свои очки и бороться за выход на первую строчку", - цитирует Ерохина "Чемпионат".

Вчера, 26 октября, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над московским "Динамо" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Бителло, Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

После 13 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится