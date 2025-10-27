Ерохин - о матче с "Динамо": такой настрой поможет нам в оставшихся турах чемпионата

"На самом деле важная победа и с точки зрения очков, и с точки зрения эмоций. Переломили, проигрывая в счёте. Все и хороший футбол показали, и бились, были заряжены. Думаю, такой настрой поможет нам в оставшихся турах чемпионата постараться забрать свои очки и бороться за выход на первую строчку", - цитирует Ерохина "Чемпионат".
Вчера, 26 октября, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над московским "Динамо" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Бителло, Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.
После 13 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России.