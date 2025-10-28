Матчи Скрыть

Бразильский игрок РПЛ намекнул на скорое получение российского паспорта

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о перспективах оформления российского гражданства.
Фото: ФК "Крылья Советов"
«Мне надо прожить в России пять лет, я здесь уже четыре года. Возможно, скоро получу российский паспорт. Посмотрим», — заявил Костанца «СЭ»

Фернандо Костанца перешел в Крылья Советов зимой 2022 года из Шерифа за 800 тысяч евро. С тех пор он провел 99 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 26-летнего полузащитника составляет 3 миллиона евро по версии Transfermarkt.

Костанца уже имеет не одно гражданство: помимо бразильского паспорта у него есть ещё и итальянский.

