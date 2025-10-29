Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Челестини: мне бы хотелось, чтобы Баринов стал игроком ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал сорвавшийся переход полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"На трансферном рынке всегда что-то получается, а что-то нет. Нет смысла расстраиваться, надо смотреть в будущее. Раньше я расстраивался. Сейчас понял, что на тренера и так идёт большое давление. Поэтому не могу расплёскивать энергию на то, что от меня не зависит. Моя задача ? найти альтернативу трансферу, который не произошёл. Да, мне бы хотелось, чтобы Баринов стал игроком ЦСКА, но я не расстроился", - сказал Челестини в интервью "Чемпионату".

В летнее трансферное окно сообщалось, что ЦСКА намерен подписать полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, однако сделка так и не состоялась.

В текущем сезоне капитан "Локомотива" вышел на поле в 18 встречах и записал на свой счет 2 забитых мяча и 5 голевых передач. Контракт полузащитника с "железнодорожниками" рассчитан до конца сезона-2025/2026, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 9 миллионов евро.

После 13 сыгранных туров столичный "Локомотив" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками. Команда Фабио Челестини занимает третье место, имея в своем активе такое же количество набранных баллов.

