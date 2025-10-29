"На трансферном рынке всегда что-то получается, а что-то нет. Нет смысла расстраиваться, надо смотреть в будущее. Раньше я расстраивался. Сейчас понял, что на тренера и так идёт большое давление. Поэтому не могу расплёскивать энергию на то, что от меня не зависит. Моя задача ? найти альтернативу трансферу, который не произошёл. Да, мне бы хотелось, чтобы Баринов стал игроком ЦСКА, но я не расстроился", - сказал Челестини в интервью "Чемпионату".
В летнее трансферное окно сообщалось, что ЦСКА намерен подписать полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, однако сделка так и не состоялась.
В текущем сезоне капитан "Локомотива" вышел на поле в 18 встречах и записал на свой счет 2 забитых мяча и 5 голевых передач. Контракт полузащитника с "железнодорожниками" рассчитан до конца сезона-2025/2026, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 9 миллионов евро.
После 13 сыгранных туров столичный "Локомотив" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками. Команда Фабио Челестини занимает третье место, имея в своем активе такое же количество набранных баллов.
Челестини: мне бы хотелось, чтобы Баринов стал игроком ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал сорвавшийся переход полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"