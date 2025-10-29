Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 1 2 1
Верона2 тайм
Ювентус
1 - 1 1 1
Удинезе2 тайм
Рома
1 - 0 1 0
Парма2 тайм
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
0 - 0 0 0
Брест1 тайм
Лорьян
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Метц
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
Ницца
1 - 0 1 0
Лилль1 тайм
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Мелехин: Дзюба в каждом матче пытается выводить из себя. У него под всех соперников есть приемчики

Защитник "Ростова" Виктор Мелехин рассказал об игре с нападающим "Акрона" Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Ростов"
"С Дзюбой много есть историй. Он в каждом матче пытается что-то говорить, как-то выводить из себя. У него под всех соперников есть разные приемчики. Думаю, что ни для кого не секрет, что Дзюба часто разговаривает на поле, надо стараться не обращать на это внимания и действовать сконцентрировано", – приводит слова Мелехина "РБ Спорт".

"Ростов" примет "Акрон" в субботу, 1 ноября. Встреча 14-го тура чемпионата России начнется в 20:15 по московскому времени на "Ростов Арене".

На данный момент команда Виктора Мелехина располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. "Ростов" набрал 15 очков в 13-ти прошедших турах. "Акрон" Артема Дзюбы идет на 12-м месте с 12 очками.

