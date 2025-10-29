Мелехин: Дзюба в каждом матче пытается выводить из себя. У него под всех соперников есть приемчики

"С Дзюбой много есть историй. Он в каждом матче пытается что-то говорить, как-то выводить из себя. У него под всех соперников есть разные приемчики. Думаю, что ни для кого не секрет, что Дзюба часто разговаривает на поле, надо стараться не обращать на это внимания и действовать сконцентрировано", – приводит слова Мелехина "РБ Спорт".
"Ростов" примет "Акрон" в субботу, 1 ноября. Встреча 14-го тура чемпионата России начнется в 20:15 по московскому времени на "Ростов Арене".
На данный момент команда Виктора Мелехина располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. "Ростов" набрал 15 очков в 13-ти прошедших турах. "Акрон" Артема Дзюбы идет на 12-м месте с 12 очками.
Защитник "Ростова" Виктор Мелехин рассказал об игре с нападающим "Акрона" Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Ростов"