Игорь Колыванов: я слишком сильный тренер, поэтому меня боятся приглашать

"Я слишком сильный тренер, поэтому меня боятся приглашать. Я люблю футбол, а не дела вокруг него. Я слишком неудобный для некоторых людей. Предложения? В последнее время у меня не было вариантов, которые могли бы меня заинтересовать", - сказал Колыванов Metaratings.
Последний раз Игорь Колыванов занимал должность главного тренера в ивановском "Тексильщике" с июля 2022 года по конец марта 2024 года. Под руководством российского специалиста команда провела 59 матчей, одержала 28 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.
Также Колыванов являлся главным тренером "Уфы", московского "Торпедо", ереванского "Арарата" и юношеских сборных России.
Бывший главный тренер "Уфы" прокомментировал свою карьеру и рассказал о вариантах ее развития.
Фото: "Чемпионат"