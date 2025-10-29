Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
3 - 1 3 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
ПармаЗавершен
Интер
0 - 0 0 0
Фиорентина2 тайм
Болонья
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Дженоа
0 - 2 0 2
Кремонезе2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
1 - 0 1 0
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
ПСЖЗавершен
Метц
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Осер1 тайм
Нант
2 - 2 2 2
Монако1 тайм
Марсель
0 - 1 0 1
Анже1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Париж
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Ливерпуль
0 - 2 0 2
Кристал Пэлас2 тайм
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
Челси2 тайм
Суонси
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм

Игорь Колыванов: я слишком сильный тренер, поэтому меня боятся приглашать

Бывший главный тренер "Уфы" прокомментировал свою карьеру и рассказал о вариантах ее развития.
Фото: "Чемпионат"
"Я слишком сильный тренер, поэтому меня боятся приглашать. Я люблю футбол, а не дела вокруг него. Я слишком неудобный для некоторых людей. Предложения? В последнее время у меня не было вариантов, которые могли бы меня заинтересовать", - сказал Колыванов Metaratings.

Последний раз Игорь Колыванов занимал должность главного тренера в ивановском "Тексильщике" с июля 2022 года по конец марта 2024 года. Под руководством российского специалиста команда провела 59 матчей, одержала 28 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

Также Колыванов являлся главным тренером "Уфы", московского "Торпедо", ереванского "Арарата" и юношеских сборных России.

