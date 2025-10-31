Нападающий ЦСКА: мы все как одна семья, а Челестини нам как отец

"Могу сказать, что атмосфера в ЦСКА сейчас очень классная. Как бы заезженно не звучало, но мы правда все как одна семья, а Челестини нам как отец. Как в семье и положено. Чувствуется, что все бьются за эмблему, за клуб. Поэтому, наверное, сейчас всё хорошо и идёт", - сказал Шуманский в интервью Legalbet.
Артём Шуманский принял участие в составе ЦСКА в этом сезоне в 11 встречах во всех турнирах. 20-летний белорусский форвард отметился одним забитым мячом.
После 13 сыгранных туров чемпионата России красно-синие набрали 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла.
Следующую игру "армейцы" проведут на своём поле против "Пари НН". Встреча состоится сегодня, 31 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Фото: ПФК ЦСКА