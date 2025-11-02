"Очень понравилась игра "Зенита". Не думаю, что какая-либо из команд может выдержать скорость и темп заданный "Зенитом" в первые тридцать минут. Поэтому очевидно, что после хорошего давления наступает небольшой функциональный спад. "Локомотив" этим не воспользовался. Со стороны показалось, что он не был готов к такому началу матча", — приводит слова Кержакова "Спорт-Экспресс".
Встреча "Зенита" с "Локомотивом" состоялась в субботу, 1 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Матч 14-го тура РПЛ завершился победой санкт-петербуржцев со счетом 2:0. Голами отметились Педро и Андрей Мостовой. Тем самым команда Сергея Семака одержала четвертую победу подряд во всех турнирах текущего сезона. "Локомотив" прервал беспроигрышную серию в чемпионате России из 13-ти туров.
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего на данный момент ЦСКА составляет одно очко. "Локомотив" опустился на четвертую строчку, записав в свой актив 27 очков.
Кержаков: не думаю, что какая-либо из команд может выдержать темп, заданный "Зенитом"
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказался о победе сине-бело-голубых над "Локомотивом" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"