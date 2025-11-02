Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
3 - 1 3 1
СочиЗавершен
Балтика
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
16:00
РодинаНе начат
Спартак Кострома
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леванте
16:00
СельтаНе начат
Алавес
18:15
ЭспаньолНе начат
Барселона
20:30
ЭльчеНе начат
Бетис
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 1 0 1
Интер1 тайм
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
Торино
17:00
ПизаНе начат
Парма
20:00
БолоньяНе начат
Милан
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кельн
17:30
ГамбургНе начат
Вольфсбург
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
17:00
СтрасбургНе начат
Тулуза
19:15
ГаврНе начат
Лилль
19:15
АнжеНе начат
Нант
19:15
МетцНе начат
Ланс
19:15
ЛорьянНе начат
Брест
22:45
ЛионНе начат

Кержаков: не думаю, что какая-либо из команд может выдержать темп, заданный "Зенитом"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказался о победе сине-бело-голубых над "Локомотивом" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Очень понравилась игра "Зенита". Не думаю, что какая-либо из команд может выдержать скорость и темп заданный "Зенитом" в первые тридцать минут. Поэтому очевидно, что после хорошего давления наступает небольшой функциональный спад. "Локомотив" этим не воспользовался. Со стороны показалось, что он не был готов к такому началу матча", — приводит слова Кержакова "Спорт-Экспресс".

Встреча "Зенита" с "Локомотивом" состоялась в субботу, 1 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Матч 14-го тура РПЛ завершился победой санкт-петербуржцев со счетом 2:0. Голами отметились Педро и Андрей Мостовой. Тем самым команда Сергея Семака одержала четвертую победу подряд во всех турнирах текущего сезона. "Локомотив" прервал беспроигрышную серию в чемпионате России из 13-ти туров.

На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего на данный момент ЦСКА составляет одно очко. "Локомотив" опустился на четвертую строчку, записав в свой актив 27 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится