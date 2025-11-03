"У них нет кризиса, они остаются в борьбе за чемпионство". Экс-игрок "Спартака" - о "Локомотиве"

"Никакого кризиса у "Локомотива" нет. "Зенит" был очень мотивирован и провёл отличную дисциплинированную игру. "Железнодорожники" сыграли очень хорошо, они остаются в борьбе за чемпионство. Не вижу у них глобальных проблем. Только выпадение Воробьёва доставило трудности, ведь Комличенко является игроком другого плана", - цитирует Мора Metaratings.
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Педро и Андрей Мостовой.
После 14 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 5 баллов. Петербуржцы занимают 3 место в таблице с 29 баллами в своем активе.
В 15 туре чемпионата России "железнодорожники" примут на домашнем поле "Оренбург", а петербуржцы сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".