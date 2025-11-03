Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

"У них нет кризиса, они остаются в борьбе за чемпионство". Экс-игрок "Спартака" - о "Локомотиве"

Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал итог матча 14 тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Никакого кризиса у "Локомотива" нет. "Зенит" был очень мотивирован и провёл отличную дисциплинированную игру. "Железнодорожники" сыграли очень хорошо, они остаются в борьбе за чемпионство. Не вижу у них глобальных проблем. Только выпадение Воробьёва доставило трудности, ведь Комличенко является игроком другого плана", - цитирует Мора Metaratings.

В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Педро и Андрей Мостовой.

После 14 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 5 баллов. Петербуржцы занимают 3 место в таблице с 29 баллами в своем активе.

В 15 туре чемпионата России "железнодорожники" примут на домашнем поле "Оренбург", а петербуржцы сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

