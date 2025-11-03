Матчи Скрыть

Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Овчинников сравнил тренеров "Пари НН" и "Балтики"

Российский тренер Сергей Овчинников сравнил наставника "Пари НН" Алексея Шпилевского с главным тренером "Балтики" Андреем Талалаевым.
- Талалаев знает, что делает. Пока Шпилевский проповедует атакующий футбол, Талалаев работает и занимает четвёртое место. Может, пора отправить этого проповедника? - сказал Овчинников "Чемпионату".

На данный момент "Пари НН" занимает 16 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе семь очков. Следующий матч команда Алексея Шпилевского проведёт против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября.

"Балтика" одержала победу над грозненским "Ахматом" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми голами отличились полузащитники Максим Петров и Сергей Пряхин. Команда Андрея Талалаева набрала 27 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя московский "Локомотив".

