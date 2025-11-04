Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Голкипер "Пари НН" Медведев высказался о текущих результатах команды

Голкипер "Пари НН" Никита Медведев оценил текущие результаты нижегородцев.
Фото: ФК "Пари НН"
"Всегда занимаюсь самокопанием. Но тяжело, тяжело, а как ещё? Выходишь на матч каждый, чтобы взять очки, а про прошлую игру уже не думаешь. Много тяжёлых отрезков было, но если брать именно командный — наверное это самый тяжёлый, да. Следующие игры помогают сохранять оптимизм, так как дают возможность исправить ситуацию", - цитирует Медведева "Советский Спорт".

Летом текущего года "Пари НН" объявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера, ранее специалист работал в кипрском "Арисе", контракт с тренером был заключен на три года. После 14 сыгранных туров нижегородцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками.

Нижегородцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе. В 15 туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином", который располагается на 7 строчке в таблице с 19 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится