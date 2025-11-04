"Всегда занимаюсь самокопанием. Но тяжело, тяжело, а как ещё? Выходишь на матч каждый, чтобы взять очки, а про прошлую игру уже не думаешь. Много тяжёлых отрезков было, но если брать именно командный — наверное это самый тяжёлый, да. Следующие игры помогают сохранять оптимизм, так как дают возможность исправить ситуацию", - цитирует Медведева "Советский Спорт".
Летом текущего года "Пари НН" объявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера, ранее специалист работал в кипрском "Арисе", контракт с тренером был заключен на три года. После 14 сыгранных туров нижегородцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками.
Нижегородцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе. В 15 туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином", который располагается на 7 строчке в таблице с 19 баллами в своем активе.
Голкипер "Пари НН" Медведев высказался о текущих результатах команды
Голкипер "Пари НН" Никита Медведев оценил текущие результаты нижегородцев.
Фото: ФК "Пари НН"