Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Экс-игрок "Спартака" оценил текущие результаты "Балтики"

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор оценил результаты калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
"Балтика" абсолютно заслуженно идёт на четвертом месте. Я относился к тем экспертам, которые прогнозировали спад "Балтики", но Талалаеву удаётся этого избежать. Все последние игры калининградцев были идеальны", - цитирует Мора Metaratings.

По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ. Напомним, что Андрей Талалаев является главным тренером калининградцев с осени 2024 года.

После 14 сыгранных туров "Балтика" занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 5 баллов. В 15 туре РПЛ калининградцы сыграют на домашнем стадионе с "Краснодаром".

