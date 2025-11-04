Экс-игрок "Спартака" оценил текущие результаты "Балтики"

"Балтика" абсолютно заслуженно идёт на четвертом месте. Я относился к тем экспертам, которые прогнозировали спад "Балтики", но Талалаеву удаётся этого избежать. Все последние игры калининградцев были идеальны", - цитирует Мора Metaratings.
По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ. Напомним, что Андрей Талалаев является главным тренером калининградцев с осени 2024 года.
После 14 сыгранных туров "Балтика" занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 5 баллов. В 15 туре РПЛ калининградцы сыграют на домашнем стадионе с "Краснодаром".
Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор оценил результаты калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"