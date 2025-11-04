"6 миллионов евро получать в год, да? Да. Сколько должен получать игрок такого уровня? А сколько должен получать игрок сборной Бразилии?", – сказал Гурцкая в видео на канале "Это футбол, брат!".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" установил ценник на трансфер бразильского полузащитника в размере 40 миллионов евро и готов отпустить игрока в другой клуб зимой.
Жерсон играет в санкт-петербургской команде с лета 2025 года. В текущем сезоне он выступил за сине-бело-голубых в восьми матчах во всех турнирах, записав на свой счет один гол. Срок действующего трудового соглашения Жерсона с "Зенитом" истекает летом 2030 года. На данный момент команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками.
Стала известна зарплата Жерсона в "Зените"
Спортивный агент Тимур Гурцкая заявил, что полузащитник "Зенита" Жерсон получает 6 миллионов евро в год.
Фото: ФК "Зенит"