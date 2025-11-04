Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Стала известна зарплата Жерсона в "Зените"

Спортивный агент Тимур Гурцкая заявил, что полузащитник "Зенита" Жерсон получает 6 миллионов евро в год.
Фото: ФК "Зенит"
"6 миллионов евро получать в год, да? Да. Сколько должен получать игрок такого уровня? А сколько должен получать игрок сборной Бразилии?", – сказал Гурцкая в видео на канале "Это футбол, брат!".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" установил ценник на трансфер бразильского полузащитника в размере 40 миллионов евро и готов отпустить игрока в другой клуб зимой.

Жерсон играет в санкт-петербургской команде с лета 2025 года. В текущем сезоне он выступил за сине-бело-голубых в восьми матчах во всех турнирах, записав на свой счет один гол. Срок действующего трудового соглашения Жерсона с "Зенитом" истекает летом 2030 года. На данный момент команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится