Игрок "Пари НН": сделаем все от себя зависящее, чтобы воплотить идеи Шпилевского в реальность

- Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы воплотить идеи тренера в реальность, начать набирать очки и всегда играть в футбол. Я от себя сделаю все возможное, чтобы "Пари НН" остался в РПЛ. Главное, чтобы мы все были единым коллективом.
"Пари НН" набрал в 14 сыгранных турах семь очков и замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, находясь на последнем 16-м месте. Команда Алексея Шпилевского одержала в текущем чемпионате всего 2 победы и 1 раз сыграла вничью. Остальные 11 игр нижегородцы проиграли.
8 ноября подопечные Шпилевского примут у себя дома казанский "Рубин" в рамках 15-го тура РПЛ.
Источник: "Известия"
Фото: ФК "Пари НН"