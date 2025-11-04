Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
0 - 0 0 0
Айнтрахт2 тайм
Славия
0 - 3 0 3
Арсенал2 тайм
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Игрок "Пари НН": сделаем все от себя зависящее, чтобы воплотить идеи Шпилевского в реальность

Полузащитник "Пари НН" Андрей Ивлев высказался о борьбе команды за выживание в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
- Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы воплотить идеи тренера в реальность, начать набирать очки и всегда играть в футбол. Я от себя сделаю все возможное, чтобы "Пари НН" остался в РПЛ. Главное, чтобы мы все были единым коллективом.

"Пари НН" набрал в 14 сыгранных турах семь очков и замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, находясь на последнем 16-м месте. Команда Алексея Шпилевского одержала в текущем чемпионате всего 2 победы и 1 раз сыграла вничью. Остальные 11 игр нижегородцы проиграли.

8 ноября подопечные Шпилевского примут у себя дома казанский "Рубин" в рамках 15-го тура РПЛ.

Источник: "Известия"

