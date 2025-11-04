Смолов прокомментировал возможный переход в "Пари НН"

- Честно говоря, я бы "Пари НН" и не рассматривал. Тяжело будет в плане физики? Возможно, кстати. Видимо, Удальцов имеет в виду, что Шпилевский выстраивает энергозатратный, динамичный, физически интенсивный футбол, в котором мне в 35 лет уже будет тяжеловато. Хотя, учитывая то, как они выглядят, не сказал бы, что они там что-то выстраивают, но ребятам виднее.
Напомним, ранее спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов, комментируя возможное подписание контракта с 35-летним нападающим Федором Смоловым, заявил, что футболисту может быть сложно в плане физической подготовки.
Смолов минувшим летом стал свободным агентом, покинув по истечении контракта "Краснодар", в составе которого стал чемпионом России.
В августе форвард сыграл в составе медиафутбольного клуба "Broke Boys" в матче 2-го раунда Пути регионов Кубка России и отличился забитым мячом в ворота курского "Авангарда" (2:1).
Фото: ФК "Broke Boys"