Лига Чемпионов УЕФА

Наполи
0 - 0 0 0
АйнтрахтЗавершен
Славия
0 - 3 0 3
АрсеналЗавершен
Ливерпуль
1 - 0 1 0
Реал МадридЗавершен
Олимпиакос
1 - 1 1 1
ПСВЗавершен
ПСЖ
1 - 2 1 2
БаварияЗавершен
Атлетико
3 - 1 3 1
ЮнионЗавершен
Тоттенхэм
4 - 0 4 0
КопенгагенЗавершен
Буде-Глимт
0 - 1 0 1
МонакоЗавершен
Ювентус
1 - 1 1 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен

Смолов прокомментировал возможный переход в "Пари НН"

Нападающий Федор Смолов высказался о возможном подписании контракта с "Пари НН".
Фото: ФК "Broke Boys"
- Честно говоря, я бы "Пари НН" и не рассматривал. Тяжело будет в плане физики? Возможно, кстати. Видимо, Удальцов имеет в виду, что Шпилевский выстраивает энергозатратный, динамичный, физически интенсивный футбол, в котором мне в 35 лет уже будет тяжеловато. Хотя, учитывая то, как они выглядят, не сказал бы, что они там что-то выстраивают, но ребятам виднее.

Напомним, ранее спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов, комментируя возможное подписание контракта с 35-летним нападающим Федором Смоловым, заявил, что футболисту может быть сложно в плане физической подготовки.

Смолов минувшим летом стал свободным агентом, покинув по истечении контракта "Краснодар", в составе которого стал чемпионом России.

В августе форвард сыграл в составе медиафутбольного клуба "Broke Boys" в матче 2-го раунда Пути регионов Кубка России и отличился забитым мячом в ворота курского "Авангарда" (2:1).

Источник: Спортс

