Кубок России

Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Гендиректор ЦСКА: не думаю, что карьера Акинфеева подходит к концу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о дальнейшей карьере вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева.
Фото: "Матч ТВ"
"Что касается окончания карьеры Акинфеева, не думаю, что подходит к концу. Мне кажется, что Игорь вполне способен еще достаточно долго продолжать карьеру профессионального футболиста. Не могу загадывать сколько. Многое будет зависеть именно от его желания", — приводит слова Бабаева "Чемпионат".

Игорю Акинфееву 39 лет. Он играет в основной команде красно-синих с 2003 года. Ранее ЦСКА посвятил вратарю команды матч 13-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" в честь 35-летия Акинфеева в составе армейцев.

В среду, 5 ноября ЦСКА уступил махачкалинскому "Динамо" в первом четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Акинфеев не принимал участия в последних матчах московской команды из-за травмы, которую получил во время дерби со "Спартаком" в 11-м туре РПЛ (3:2).

