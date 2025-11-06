"Что касается окончания карьеры Акинфеева, не думаю, что подходит к концу. Мне кажется, что Игорь вполне способен еще достаточно долго продолжать карьеру профессионального футболиста. Не могу загадывать сколько. Многое будет зависеть именно от его желания", — приводит слова Бабаева "Чемпионат".
Игорю Акинфееву 39 лет. Он играет в основной команде красно-синих с 2003 года. Ранее ЦСКА посвятил вратарю команды матч 13-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" в честь 35-летия Акинфеева в составе армейцев.
В среду, 5 ноября ЦСКА уступил махачкалинскому "Динамо" в первом четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Акинфеев не принимал участия в последних матчах московской команды из-за травмы, которую получил во время дерби со "Спартаком" в 11-м туре РПЛ (3:2).
Гендиректор ЦСКА: не думаю, что карьера Акинфеева подходит к концу
Фото: "Матч ТВ"