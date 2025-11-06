- Если честно, то не особо следил за ним, но понятно, что сейчас все игроки "Балтики" на слуху. Плюс учитывая то, что в скором времени будет принят новый лимит, российские футболисты будут в приоритете. Усилит ли Саусь "Локомотив" - покажет время. Но я не думаю, что "Балтика" захочет расставаться с одним из своих лидеров, - сказал Булыкин.
Саусь выступает за "Балтику" с лета 2024 года. Ранее футболист выступал в составе "Зенита-2". В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги в активе Сауся один забитый мяч и две результативные передачи в 13 встречах.
Дмитрий Булыкин – о Саусе: не знаю, усилит ли он "Локомотив"
Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о возможно трансфере полузащитника "Балтики" Владислава Сауся в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Балтика"