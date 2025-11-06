Матчи Скрыть

Кубок России

Спартак
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

Црвена Звезда
1 - 0 1 0
Лилль2 тайм
Мидтьюлланд
3 - 1 3 1
Селтик2 тайм
Штурм
0 - 0 0 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Динамо Загреб
0 - 3 0 3
СельтаЗавершен
Ницца
1 - 3 1 3
ФрайбургЗавершен
Утрехт
1 - 1 1 1
ПортуЗавершен
Ред Булл Зальцбург
2 - 0 2 0
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Мальмё
0 - 1 0 1
ПанатинаикосЗавершен
Базель
3 - 1 3 1
ФКСБ2 тайм
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
1 - 1 1 1
Шэмрок Роверс2 тайм
Самсунспор
3 - 0 3 0
Хамрун СпартансЗавершен
КуПС
3 - 1 3 1
СлованЗавершен
Спарта
0 - 0 0 0
РакувЗавершен
Целе
2 - 1 2 1
ЛегияЗавершен
Ноа
1 - 2 1 2
Сигма2 тайм
Шахтер
2 - 0 2 0
БрейдабликЗавершен
АЕК Ларнака
0 - 0 0 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Дмитрий Булыкин – о Саусе: не знаю, усилит ли он "Локомотив"

Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о возможно трансфере полузащитника "Балтики" Владислава Сауся в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Балтика"
- Если честно, то не особо следил за ним, но понятно, что сейчас все игроки "Балтики" на слуху. Плюс учитывая то, что в скором времени будет принят новый лимит, российские футболисты будут в приоритете. Усилит ли Саусь "Локомотив" - покажет время. Но я не думаю, что "Балтика" захочет расставаться с одним из своих лидеров, - сказал Булыкин.

Саусь выступает за "Балтику" с лета 2024 года. Ранее футболист выступал в составе "Зенита-2". В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги в активе Сауся один забитый мяч и две результативные передачи в 13 встречах.

