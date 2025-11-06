- Мы никогда не думаем, что какой-то матч будет простым, но эта победа придаст нам уверенности. Пытаемся радовать болельщиков, - сказал Жедсон "РБ Спорт".
Сегодня, 6 ноября, "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличились Ливай Гарсия, Жедсон Фернандеш и Пабло Солари. За "Локомотив" гол забил Алексей Батраков, который позже не реализовал пенальти.
Ответная игра состоится 26 ноября на "РЖД Арене".
Жедсон Фернандеш дал комментарий после победы над "Локомотивом" в Кубке России
Фото: ФК "Спартак"