КДК РФС оштрафовал "Краснодар" и "Спартак" по итогам матча 14-го тура РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которым подверглись "Краснодар" и "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Краснодар" и "Спартак" за неподобающее поведение в матче 14-го тура РПЛ. Клубы заплатили по 100 тысяч рублей.

Напомним, игра состоялась 2 ноября на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. В концовке встречи главный арбитр удалил двух игроков "быков": нападающего Джона Кордобу и хавбека Дугласа Аугусто.

Источник: "СЭ"

