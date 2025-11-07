КДК РФС оштрафовал "Краснодар" и "Спартак" по итогам матча 14-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Краснодар" и "Спартак" за неподобающее поведение в матче 14-го тура РПЛ. Клубы заплатили по 100 тысяч рублей.
Напомним, игра состоялась 2 ноября на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. В концовке встречи главный арбитр удалил двух игроков "быков": нападающего Джона Кордобу и хавбека Дугласа Аугусто.
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которым подверглись "Краснодар" и "Спартак".
