"Станкович очень неплохо подобрал стартовый состав на этот матч. Если не сказать, что эта игра была лучшей в этом сезоне для клуба, то она была очень близка к этому. Всем понравилось: и болельщикам, и специалистам. "Спартак" выдал одну из лучших игр в текущем сезоне", - сказал Ледяхов Metaratings.
Матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Локомотивом" состоялся вчера, 6 ноября. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Деяна Станковича. За красно-белых дубль оформил нападающий Ливай Гарсия, а также голом отличился левый вингер Маркиньос. За "Локомотив" мяч забил атакующий полузащитник Алексей Батраков.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 14-ти встречах.
Ледяхов - о матче "Спартак" - "Локомотив": красно-белые выдали одну из лучших игр в этом сезоне
Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов высоко оценил игру команды в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"