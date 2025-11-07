"Конечно, неприятно, что все так вышло. Но остается надеяться на чудо, что все долги вернут. Если воспринимать все всерьез, то людей, которые работали в клубе, просто выбросили за ненадобностью. Я тоже есть в списке должников, но зачем сжигать себя изнутри из-за этого? Так что скажу фразу из одного известного мультфильма: "Ребята, давайте жить дружно!" - заявил Билялетдинов "СЭ".
Сегодня, 7 ноября, КДК РФС пожизненно отстранил бывшего инвестора "Химок" Туфана Садыгова от футбольной деятельности.
Ранее, в сентябре, Арбитражный суд Московской области признал подмосковный клуб банкротом из-за долга перед налоговыми службами в размере более 450 миллионов рублей. Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что общий долг "Химок" составляет более 1 миллиарда рублей.
В прошлом сезоне футбольный клуб занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. "Химки" не смогли получить лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/2026 из-за финансовых проблем.
"Ребята, давайте жить дружно!" Экс-тренер "Химок" - о пожизненном отстранении Садыгова
Бывший главный тренер "Химок" Ринат Билялетдинов прокомментировал решение КДК РФС о пожизненном отстранении от футбольной деятельности экс-инвестора клуба Туфана Садыгова.
Фото: пресс-служба Правительства РБ