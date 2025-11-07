"Пока он не в стопроцентной форме. Возвращение Кости к лучшим кондициям зависит не только от него, но и от стиля игры команды. Форма Кости вернётся быстрее, если "Динамо" будет играть в атакующий и быстрый футбол. В таком случае ему придётся больше напрягаться и прикладывать сверхусилия. Это ускорит процесс его восстановления", - сказал Александр Metaratings.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Всего за основной состав клуба нападающий провел 161 матч, забил 51 гол и отдал 32 голевые передачи. Соглашение с футболистом действует до 30 июня 2030 года.
Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в начале марта 2025 года в матче против "Ростова" (1:1).
Форвард вернулся на поле 13 августа в игре против "Спартака" в рамках чемпионата (2:2). В текущем сезоне футболист провел за "Динамо" 10 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Отец Тюкавина рассказал, от чего зависит возвращение форварда к лучшим кондициям
Александр Тюкавин, отец футболиста "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал процесс восстановления форварда после травмы и факторы, влияющие на возвращение к оптимальной форме.
Фото: ФК "Динамо"