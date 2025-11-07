Экс-игрок "Спартака" и "Краснодара" прокомментировал матч клубов в 14-м туре РПЛ

"Краснодар" является сейчас лидером чемпионата. Команда действительно тяжелый соперник для всех. Победа над "Спартаком" была заслуженной", - сказал Деменко "Газете.Ru".
Матч 14-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком" состоялся 2 ноября. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "быков". За красно-белых отличился Ливай Гарсия. Голы за "Краснодар" забили Александр Черников и Джон Кордоба.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. "Краснодар" располагается на первой строчке с 32 баллами.
Фото: ФК "Краснодар"