Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм
Динамо Мх
16:30
ЦСКАНе начат
Нижний Новгород
16:30
РубинНе начат
Сочи
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Родина
16:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
15:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Эвертон
18:00
ФулхэмНе начат
Вест Хэм
18:00
БернлиНе начат
Сандерленд
20:30
АрсеналНе начат
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АлавесНе начат
Севилья
18:15
ОсасунаНе начат
Атлетико
20:30
ЛевантеНе начат
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
17:00
ВеронаНе начат
Комо
17:00
КальяриНе начат
Ювентус
20:00
ТориноНе начат
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
БаварияНе начат
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Байер
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
19:00
БрестНе начат
Гавр
21:00
НантНе начат
Монако
23:05
ЛансНе начат

Непомнящий: для меня пожизненное отстранение Садыгова не очень понятно

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отстранение от футбола бизнесмена Туфана Садыгова.
Фото: "Чемпионат"
- Не знаю Садыгова как футбольного функционера. Для меня пожизненное отстранение не очень понятно. Я знаю, что человек вкладывал деньги и не зарабатывал на футболе. Он только тратил. Сейчас ему запретили. Таких деятелей было немного, но они были.

Напомним, вчера, 7 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение о пожизненном отстранении от футбольной деятельности бывшего инвестора "Химок" Туфана Садыгова. Суммарный долг подмосковного клуба, приостановившего свое существование, составляет более одного миллиарда рублей.

Минувшим летом Садыгов приобрел 50 процентов акций турецкого "Серик Беледиеспор", в котором, как и в "Химках", повторилась ситуация с задержкой заработной платы членам команды и тренерского штаба.

Источник: "Чемпионат"

