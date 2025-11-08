Непомнящий: для меня пожизненное отстранение Садыгова не очень понятно

- Не знаю Садыгова как футбольного функционера. Для меня пожизненное отстранение не очень понятно. Я знаю, что человек вкладывал деньги и не зарабатывал на футболе. Он только тратил. Сейчас ему запретили. Таких деятелей было немного, но они были.
Напомним, вчера, 7 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение о пожизненном отстранении от футбольной деятельности бывшего инвестора "Химок" Туфана Садыгова. Суммарный долг подмосковного клуба, приостановившего свое существование, составляет более одного миллиарда рублей.
Минувшим летом Садыгов приобрел 50 процентов акций турецкого "Серик Беледиеспор", в котором, как и в "Химках", повторилась ситуация с задержкой заработной платы членам команды и тренерского штаба.
Источник: "Чемпионат"
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отстранение от футбола бизнесмена Туфана Садыгова.
Фото: "Чемпионат"