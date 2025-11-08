Агузаров: Карпин слабый тренер, которого искусственно сделали

"В целом, я не сомневался, что по-тренерски Заур переиграет Валерия Карпина. Здесь не надо быть сильно умным, чтоб понимать элементарное. Карпин слабый тренер, которого искусственно сделали. "Динамо" так плохо, как в этом сезоне, играло, наверное, только в год вылета из РПЛ. Но даже тогда они набрали больше очков после первого круга, чем сейчас!" - цитирует Агузарова "СЭ".
Московское "Динамо" на домашнем стадионе уступило тольяттинскому "Акрону" в 15 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. После 15 сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками, тольяттинцы занимают 8 место с 18 баллами в своем активе.
Напомним, что Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера бело-голубых летом текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.