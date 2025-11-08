Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 3 2 3
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Эвертон
2 - 0 2 0
ФулхэмЗавершен
Вест Хэм
3 - 2 3 2
БернлиЗавершен
Сандерленд
1 - 1 1 1
Арсенал2 тайм
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
Леванте2 тайм
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 2 2 2
БаварияЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Байер
6 - 0 6 0
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
3 - 0 3 0
Кельн2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
3 - 0 3 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
Нант1 тайм
Монако
23:05
ЛансНе начат

Агузаров: Карпин слабый тренер, которого искусственно сделали

Футбольный агент Алан Агузаров высказался о поражении московского "Динамо" от "Акрона" в 15 туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Динамо"
"В целом, я не сомневался, что по-тренерски Заур переиграет Валерия Карпина. Здесь не надо быть сильно умным, чтоб понимать элементарное. Карпин слабый тренер, которого искусственно сделали. "Динамо" так плохо, как в этом сезоне, играло, наверное, только в год вылета из РПЛ. Но даже тогда они набрали больше очков после первого круга, чем сейчас!" - цитирует Агузарова "СЭ".

Московское "Динамо" на домашнем стадионе уступило тольяттинскому "Акрону" в 15 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. После 15 сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками, тольяттинцы занимают 8 место с 18 баллами в своем активе.

Напомним, что Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера бело-голубых летом текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.

