"По игре мы были сильнее". Гендиректор "Динамо" Мх - о матче против ЦСКА

"По игре мы были сильнее и мне кажется, что должны были быть ближе к победе, но пропустили после обидной контратаки. ЦСКА забил на классе, но что поделать, будем работать дальше. Команда показала достойную игру, надо было забивать свои моменты", - сказал Газизов "Матч ТВ".
Матч махачкалинского "Динамо" против ЦСКА состоялся сегодня, 8 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Единственный гол в игре забил правый вингер "армейцев" Кирилл Глебов.
На данный момент "Динамо" Мх занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА находится на первой строчке с 33-ю баллами в активе.