Циклаури: есть те, кто хочет убрать Адиева из "Крыльев Советов"

"Не знаю, что внутри происходит. Знаю по отдельным разговорам людей, что не всё гладко внутри, в коллективе. Не футболистов, а в коллективе клуба. Есть силы, которые не хотели Адиева, есть те, кто хочет убрать. Главному тренеру надо быть готовым к этому. Показываешь результат? Ты на коне! Результата нет - ты без коня", - заявил Циклаури.
Магомед Адиев возглавляет "Крылья Советов" с июня 2025 года. Последним местом работы российского специалиста до переезда в Самару оставались подмосковные "Химки". В 15-ти турах текущего сезона "Крылья" под управлением Адиева набрали 13 очков. Команда располагается на 13-м месте в Российской Премьер-Лиге - в зоне переходных матчей.
12-е место, гарантирующее сохранение прописки в РПЛ на будущий год, занимает махачкалинское "Динамо". Отставание подопечных Магомеда Адиева от клуба из столицы Дагестана составляет одно очко.
