- Как и ожидалось, здесь играть тяжело каждой команде. "Балтика" играет в силовой и скоростной футбол. Надо не сбиваться, играть в одно-два касания, в первые 60 минут получалось хорошо, создавали моменты, а концовка не удалась. Ребята справились, но не смогли заменить Кордобу. Перрен молодец, отдал голевую, но мощи нам не хватило вверху.
Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Балтика" принимала у себя дома "Краснодар". Встреча проходила на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и завершилась вничью - 1:1. Команда Мурада Мусаева вышла вперед уже на третьей минуте игры, однако гости отыгрались всего спустя две минуты.
Таким образом краснодарцы набрали 33 очка и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Мусаев рассказал, чего не хватило "Краснодару" для победы над "Балтикой"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ничью с "Балтикой" в 15-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"