Погребняк: у Перу есть пара-тройка футболистов, которые создадут проблемы сборной России

"Знаю, что у них много молодых футболистов. У Перу есть пара?тройка футболистов, которые создадут проблемы сборной России. Думаю, мы сегодня победим и продолжим победную серию", — приводит слова Погребняка "Советский спорт".
Встреча между командами России и Перу состоится в среду, 12 ноября на "Газпром Арене" в Санкт?Петербурге. Начало – в 20:00 по московскому времени. В следующий раз сборная России сыграет с Чили. Игра состоится на стадионе "Фишт" в Сочи в субботу, 15 ноября.
В октябре команда Валерия Карпина также провела две товарищеские встречи. 10 числа Россия обыграла Иран со счетом 2:1. 14 октября национальная команда одержала разгромную победу над Боливией со счетом 3:0.
Павел Погребняк играл в составе сборной России с 2006 по 2012 год. За это время он провел 33 матча, в которых забил восемь голов.
Бывший футболист сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды с Перу.
Фото: Global Look Press